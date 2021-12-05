Евгений Пашутин объяснил поражение «Локомотива-Кубань» от ЦСКА
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (69:88).
«В первой четверти мы сдерживали лидеров ЦСКА, удавалось сохранять приемлемую разницу в счёте, чтобы иметь возможность вернуться в игру. Но за счёт агрессивной борьбы соперник смог сделать важные подборы, получал очки второго шанса. Только в заключительной четверти команда стала играть более жёстко, так, как это делал соперник на протяжении всего матча. Мы же должны демонстрировать такую защиту на протяжении всех 40 минут. В атаке надо прибавлять – нужно быстрое движение мяча, необходимо минимизировать потери», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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