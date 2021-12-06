Владимир Гомельский объяснил кризис в «Милане» и «Зените»

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу плохой формы итальянской «Олимпии-Милан» и российского «Зенита».

«В «Милане» какой-то непонятный кризис. 4 поражения подряд. Думаю, что Мессина как опытнейший тренер найдёт пути к выправлению ситуации.

В «Зените» чувствуется отсутствие перманентного лидера. Команде нужен игрок, который может такую роль выполнять на постоянной основе. Когда всё идёт по плану Паскуаля, когда в атаке нет солиста, но есть эффективные командные действия, отсутствие лидера незаметно. А в матче с «Црвеной Звездой» нужен был игрок, способный самостоятельно создавать остроту в атаке, заставить соперников фолить, «разрывать» оборону. Такого не нашлось. Жду возвращения в строй Напьера», — написал Гомельский на своём сайте.