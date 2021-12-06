«Юта» одержала четвёртую победу кряду, обыграв на выезде «Кливленд»

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:108, благодаря которой они продлили свою победную серию до четырёх матчей, а хозяева наоборот – её прервали.
Самый значительный вклад в победу «Юты» внёс защитник Донован Митчелл, набравший 35 очков, 3 подбора и 6 передач. В составе «Кливленда» лучшая результативность у разыгрывающего Дариуса Гарлэнда – 31 очко, 4 подбора и 5 передач.
Дабл-даблами удалось отметиться двум игрокам «Кавальерс» — центровому Джарретту Аллену (17 очков, 11 подборов и 2 передачи) и форварду Эвану Мобли (14 очков, 12 подборов и 3 передачи).
«Юта Джаз» (16-7) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, а «Кливленд Кавальерс» (13-11) – 6-й на Востоке.
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