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«Юта» одержала четвёртую победу кряду, обыграв на выезде «Кливленд»

«Юта» одержала четвёртую победу кряду, обыграв на выезде «Кливленд»
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В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:108, благодаря которой они продлили свою победную серию до четырёх матчей, а хозяева наоборот – её прервали.

Самый значительный вклад в победу «Юты» внёс защитник Донован Митчелл, набравший 35 очков, 3 подбора и 6 передач. В составе «Кливленда» лучшая результативность у разыгрывающего Дариуса Гарлэнда – 31 очко, 4 подбора и 5 передач.

Дабл-даблами удалось отметиться двум игрокам «Кавальерс» — центровому Джарретту Аллену (17 очков, 11 подборов и 2 передачи) и форварду Эвану Мобли (14 очков, 12 подборов и 3 передачи).

«Юта Джаз» (16-7) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, а «Кливленд Кавальерс» (13-11) – 6-й на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2021, воскресенье. 23:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
108 : 109
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 31, Аллен - 17, Рубио - 15, Мобли - 14, Осман - 11, Маркканен - 9, Окоро - 6, Лав - 3, Стивенс - 2, Валентайн, Дэвис, Нембхард, Пэнгос, Секстон, Уиндлер, Уэйд, Фалль
Юта Джаз: Митчелл - 35, Богданович - 16, Гэй - 15, О'Нил - 12, Конли - 11, Инглс - 7, Кларксон - 7, Гобер - 6, Азубуике, Батлер, Они, Пэскелл, Уайтсайд, Фиттс, Форрест, Хьюз
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