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Пиппен: я съёжился вновь, увидев, как плохо Джордан обращается со своими одноклубниками

Пиппен: я съёжился вновь, увидев, как плохо Джордан обращается со своими одноклубниками
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Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен признался, что часто бывал шокирован тем, как его бывший товарищ по команде, легендарный Майкл Джордан, обходился с другими партнёрами по клубу.

«В документальном сериале Майкл пытался оправдать случаи, когда был резок с товарищами по команде перед другими игроками. Он считал, что этим ребятам нужно развивать выносливость, чтобы быть в состоянии конкурировать с более сильными командами НБА. И вот, снова увидев, как плохо Джордан обращается со своими одноклубниками, я вновь съёжился.

Но Майкл ошибался. Мы выиграли шесть чемпионатов, не из-за того, как он обращался с парнями. Мы выиграли их вопреки тому. А вот что особенного было в «Буллз», так это дух товарищества, который установился в нашем коллективе», — написал Пиппен в своей книге Unguarded.

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