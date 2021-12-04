Скотти Пиппен: Майкл Джордан всегда придумывает злодея, реального или воображаемого
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Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен поделился мыслями о реакции бывшего товарища по команде Майкла Джордана на сравнение с легендарным Клайдом Дрекслером. Ранее Майкл признался, что ему не понравилось такое сравнение.
«Кадры с финала 1992 года были сосредоточены на первом матче, где так решителен был Майкл. И всё для того, чтобы доказать, что Клайд, который в итоге занял второе место в гонке MVP в том сезоне, не был ему ровней. И эта тема была повторяющейся в этом документальном сериале: Майкл всегда придумывает злодея, реального или воображаемого, чтобы мотивировать себя. Но я всегда задавался вопросом: разве цель выиграть чемпионат не была достаточной мотивацией», — написал Пиппен в своей книге Unguarded.
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