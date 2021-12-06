Шарунас Ясикявичюс резко обратился к игрокам «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс раскритиковал своих подопечных после поражения от «Басконии» (78:91) в матче регулярного чемпионата Испании.



«В регулярном чемпионате идет борьба за преимущество домашней площадки в плей-офф. В прошлом сезоне мы уже отдали несколько игр, которые было не вернуть. Сейчас идёт декабрь, но такое ощущение, что одни игроки еще не вернулись из отпуска, а другие выкладываются не в каждом матче.



Если вы не готовы играть каждые 48 часов, вам стоит сменить команду. Все ведь хотят попасть в НБА? А там играют каждые два дня. И здесь то же самое. Можно плохо играть и совершать промахи. Это нормально, но нужно проявлять активность. Проблема в настрое», – приводит слова Ясикявичюса Gigantes.