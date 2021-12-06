Инсайдер: «Филадельфия» пытается сломать Бена Симмонса. Это личное

Инсайдер Кит Помпей поделился мыслями о ситуации, которая сложилась в «Филадельфии Сиксерс» вокруг разыгрывающего Бена Симмонса.



«Есть ощущение, что каждые три дня появляется новаяинформационная бомба, из-за чего обе стороны выглядят не лучшим образом. Есть люди, которые продолжают противостоять Бену Симмонсу до такой степени, что можно подумать, что он никогда не сможет вернуться. Похоже, что „Филадельфия“ пытается сломать Бена Симмонса. Это личное», — сказал Кит Помпей в эфире SiriusXM NBA Radio.



Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку.



Ранее сообщалось, что игрок испытывает серьёзные финансовые трудности и может резко изменить подход к «Сиксерс».