Шакил О'Нил: НБА стала великой лигой не из-за Леброна Джеймса
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Легендарный центровой, а ныне эксперт Шакил О’Нил поделился мнением о том, что именно сделало НБА великой лигой. По мнению Шакила О'Нила дело не только в одном игроке, а в большом количестве звёзд в чемпионате.
«НБА стала великой лигой не из-за Леброна Джеймса. Здесь приложил руку и Леброн, с Стефен Карри и многие другие люди», — сказал Шакил О'Нил в интервью телеканалу Fox26.
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
Ранее О’Нил рассказал, каким образом решал конфликтные ситуации с болельщиками.
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