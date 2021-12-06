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Шакил О'Нил: НБА стала великой лигой не из-за Леброна Джеймса

Шакил О'Нил: НБА стала великой лигой не из-за Леброна Джеймса
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Легендарный центровой, а ныне эксперт Шакил О’Нил поделился мнением о том, что именно сделало НБА великой лигой. По мнению Шакила О'Нила дело не только в одном игроке, а в большом количестве звёзд в чемпионате.

«НБА стала великой лигой не из-за Леброна Джеймса. Здесь приложил руку и Леброн, с Стефен Карри и многие другие люди», — сказал Шакил О'Нил в интервью телеканалу Fox26.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Ранее О’Нил рассказал, каким образом решал конфликтные ситуации с болельщиками.

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