Определены игроки недели в НБА

Лёгкий форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан и атакующий защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл признаны лучшими игроками минувшей недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщает официальный сайт лиги.

«Чикаго» на прошедшей неделе победил во всех трёх матчах регулярного чемпионата и включился в гонку за преимущество домашней площадки в плей-офф после небольшого кризисного отрезка. Дерозан в среднем за игру набирал 30,3 очка, делал 5,7 подбора и 4 передачи.



«Юта» также выиграла три встречи из трёх, что помогло закрепиться на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Средние показатели Митчелла за матч составляли 33,0 очка, 5,7 передачи, 2 подбора и 1,7 перехвата.