4-кратный участник Матча звёзд НБА выбыл из-за протоколов по коронавирусу
Поделиться
Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Демар Дерозан попал в протоколы НБА по охране здоровья и безопасности в связи с пандемией коронавируса, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Дерозан пропустил матч регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (109:97). Скорее всего, «Буллс» не смогут рассчитывать на Демара как минимум в четырёх следующих играх. Игрок, попавший под протоколы по коронавирусу, выбывает как минимум на 10 дней, но может вернуться раньше, если сдаст два подряд отрицательных теста на коронавирус в течение 24 часов.
4-кратный участник Матча звёзд НБА Дерозан стал лучшим игроком прошлой недели в Восточной конференции. Он набирал 30,3 очка и 5,7 подбора в среднем за игру при точности бросков 58,7%.
Комментарии
- 7 декабря 2021
-
09:24
-
08:32
-
08:24
-
08:13
-
06:47
-
05:27
-
00:44
- 6 декабря 2021
-
23:49
-
22:54
-
21:46
-
20:44
-
19:20
-
18:48
-
17:44
-
17:44
-
16:42
-
15:06
-
14:38
-
14:38
-
13:56
-
12:43
-
12:04
-
10:58
-
09:41
-
09:30
-
05:39
-
04:29
-
01:50
-
00:44
-
00:11
- 5 декабря 2021
-
22:21
-
21:39
-
21:22
-
20:06
-
19:54
Партнерский контент