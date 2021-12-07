Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

4-кратный участник Матча звёзд НБА выбыл из-за протоколов по коронавирусу

4-кратный участник Матча звёзд НБА выбыл из-за протоколов по коронавирусу
Комментарии

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Демар Дерозан попал в протоколы НБА по охране здоровья и безопасности в связи с пандемией коронавируса, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Дерозан пропустил матч регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (109:97). Скорее всего, «Буллс» не смогут рассчитывать на Демара как минимум в четырёх следующих играх. Игрок, попавший под протоколы по коронавирусу, выбывает как минимум на 10 дней, но может вернуться раньше, если сдаст два подряд отрицательных теста на коронавирус в течение 24 часов.

4-кратный участник Матча звёзд НБА Дерозан стал лучшим игроком прошлой недели в Восточной конференции. Он набирал 30,3 очка и 5,7 подбора в среднем за игру при точности бросков 58,7%.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021