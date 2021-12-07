Первый номер драфта-2021 установил новый рекорд НБА

Разыгрывающему «Детройт Пистонс» Кейду Каннингему покорилось новое достижение. В матче с клубом «Оклахома-Сити Тандер» он набрал 28 очков (из которых 6 были выполнены из-за трёхочковой линии), выполнил 11 подборов и отдал 5 результативных передач.



Как сообщается на странице StatMuse в «Твиттере», Каннингем стал самым молодым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которому удалось довести свою статистику до отметки в 25 набранных очков (5 из которых трёхочковые), 10 подборов и 5 передач за один матч.

Напомним, что «Пистонс» в итоге уступили «Оклахоме» со счётом 103:114.



Отметим, что первый номер драфта-2021 Каннингем начинал сезон неудачно и даже успел установить антирекорд НБА.