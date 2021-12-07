Первый номер драфта-2021 установил новый рекорд НБА
Поделиться
Разыгрывающему «Детройт Пистонс» Кейду Каннингему покорилось новое достижение. В матче с клубом «Оклахома-Сити Тандер» он набрал 28 очков (из которых 6 были выполнены из-за трёхочковой линии), выполнил 11 подборов и отдал 5 результативных передач.
Как сообщается на странице StatMuse в «Твиттере», Каннингем стал самым молодым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которому удалось довести свою статистику до отметки в 25 набранных очков (5 из которых трёхочковые), 10 подборов и 5 передач за один матч.
Напомним, что «Пистонс» в итоге уступили «Оклахоме» со счётом 103:114.
Отметим, что первый номер драфта-2021 Каннингем начинал сезон неудачно и даже успел установить антирекорд НБА.
Комментарии
- 7 декабря 2021
-
10:33
-
09:24
-
08:32
-
08:24
-
08:13
-
06:47
-
05:27
-
00:44
- 6 декабря 2021
-
23:49
-
22:54
-
21:46
-
20:44
-
19:20
-
18:48
-
17:44
-
17:44
-
16:42
-
15:06
-
14:38
-
14:38
-
13:56
-
12:43
-
12:04
-
10:58
-
09:41
-
09:30
-
05:39
-
04:29
-
01:50
-
00:44
-
00:11
- 5 декабря 2021
-
22:21
-
21:39
-
21:22
-
20:06
Партнерский контент