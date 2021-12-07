Первые очки новичка за карьеру зверским данком через топ-центрового — момент дня в НБА
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Центровой «Шарлотт Хорнетс» Джей Ти Тор в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (124:127 ОТ) набрал первые очки за карьеру в лиге.
Проводивший четвёртую игру в составе «Шарлотт» новичок забил сокрушительный постер-данк через центрового «Филадельфии» Андре Драммонда. НБА признала бросок Тора сверху лучшим моментом игрового дня. За 20 минут на площадке 37-й номер драфта-2021 набрал 8 очков (3 из 5 с игры), 2 подбора и 2 передачи.
В топ-10 моментов дня также представлен невероятный бросок разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри с центра площадки в матче с «Орландо Мэджик».
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
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