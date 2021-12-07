Кендрик Перкинс назвал лучший дуэт звёзд в НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс назвал дуэт Демара Дерозана и Зака Лавина лучшим в лиге на данный момент.

«Дерозан/Лавин — лучший дуэт в лиге на сегодняшний день. Завтра всё может измениться. Но сегодня это просто факт! Продолжайте в том же духе...» — написал Перкинс в своём «твиттере».

Напомним, Дерозан перешёл в «Чикаго Буллз» в межсезонье. Его показатели в этом сезоне составляют 26,4 очка, 5,3 подбора и 4,1 передачи в среднем за игру. Лавин в этом сезоне набирает в среднем 25,9 очка, 5,3 подбора и 4,0 передачи.

После 25 игр регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» идёт на втором месте Восточной конференции, имея в своём активе 17 побед и 8 поражений.