Кендрик Перкинс назвал лучший дуэт звёзд в НБА
Поделиться
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс назвал дуэт Демара Дерозана и Зака Лавина лучшим в лиге на данный момент.
«Дерозан/Лавин — лучший дуэт в лиге на сегодняшний день. Завтра всё может измениться. Но сегодня это просто факт! Продолжайте в том же духе...» — написал Перкинс в своём «твиттере».
Напомним, Дерозан перешёл в «Чикаго Буллз» в межсезонье. Его показатели в этом сезоне составляют 26,4 очка, 5,3 подбора и 4,1 передачи в среднем за игру. Лавин в этом сезоне набирает в среднем 25,9 очка, 5,3 подбора и 4,0 передачи.
После 25 игр регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» идёт на втором месте Восточной конференции, имея в своём активе 17 побед и 8 поражений.
Комментарии
- 7 декабря 2021
-
18:41
-
17:55
-
17:02
-
16:03
-
15:17
-
13:56
-
12:38
-
11:45
-
11:43
-
11:36
-
10:33
-
09:24
-
08:32
-
08:24
-
08:13
-
06:47
-
05:27
-
00:44
- 6 декабря 2021
-
23:49
-
22:54
-
21:46
-
20:44
-
19:20
-
18:48
-
17:44
-
17:44
-
16:42
-
15:06
-
14:38
-
14:38
-
13:56
-
12:43
-
12:04
-
10:58
-
09:41
Партнерский контент