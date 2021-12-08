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Стив Керр: Стефен Карри во многих отношениях похож на Майкла Джордана

Стив Керр: Стефен Карри во многих отношениях похож на Майкла Джордана
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр сравнил разыгрывающего своей команды Стефена Карри и легенду НБА Майкла Джордана.

«Я думаю, что Стефен во многих отношениях похож на Майкла Джордана. У них обоих есть множество ярчайших моментов, которые всплывают в памяти, когда звучат их имена. Может быть, это и есть настоящее доказательство его величия», — приводит слова Керра журналист Коннор Летурно на своей странице в «Твиттере».

Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и стал лучшим скорером лиги в 2016 году. Считается одним из лучших снайперов в истории НБА.

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