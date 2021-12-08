Стив Керр: Стефен Карри во многих отношениях похож на Майкла Джордана
Поделиться
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр сравнил разыгрывающего своей команды Стефена Карри и легенду НБА Майкла Джордана.
«Я думаю, что Стефен во многих отношениях похож на Майкла Джордана. У них обоих есть множество ярчайших моментов, которые всплывают в памяти, когда звучат их имена. Может быть, это и есть настоящее доказательство его величия», — приводит слова Керра журналист Коннор Летурно на своей странице в «Твиттере».
Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и стал лучшим скорером лиги в 2016 году. Считается одним из лучших снайперов в истории НБА.
Комментарии
- 8 декабря 2021
-
13:05
-
11:55
-
10:27
-
09:38
-
09:33
-
09:24
-
08:49
-
00:46
- 7 декабря 2021
-
23:33
-
22:07
-
20:58
-
20:08
-
19:09
-
18:41
-
17:55
-
17:02
-
16:03
-
15:17
-
13:56
-
12:38
-
11:45
-
11:43
-
11:36
-
10:33
-
09:24
-
08:32
-
08:24
-
08:13
-
06:47
-
05:27
-
00:44
- 6 декабря 2021
-
23:49
-
22:54
-
21:46
-
20:44
Партнерский контент