Стефен Карри высказался о том, что вскоре побьёт рекорд НБА по трёхочковым
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу того, что вскоре может стать рекордсменом НБА по количеству реализованных трёхочковых.
«Я знаю ситуацию. Но всегда просто играю в свою игру. Важно не позволять отстранённым вещам влиять на ваши действия во время матча, надо просто наслаждаться.
Всё возможно. Сколько надо ещё забросить? 15? Это забавно, потому что я знаю, что это значит. Я побью рекорд Клэя и всё такое. Вы видели, что в последнее время я часто беру на себя игру, но, конечно, я не стану ставить себе целью на следующий матч бросать и бросать ради того, чтобы уже во время него побить рекорд», — приводит слова Карри Fadeaway World.
Ранее безумный бросок Карри с центра площадки стал моментом дня в НБА.
Новость по темеБезумный бросок Карри с центра площадки — момент дня в НБА
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