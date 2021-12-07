Стефен Карри высказался о том, что вскоре побьёт рекорд НБА по трёхочковым

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу того, что вскоре может стать рекордсменом НБА по количеству реализованных трёхочковых.

«Я знаю ситуацию. Но всегда просто играю в свою игру. Важно не позволять отстранённым вещам влиять на ваши действия во время матча, надо просто наслаждаться.

Всё возможно. Сколько надо ещё забросить? 15? Это забавно, потому что я знаю, что это значит. Я побью рекорд Клэя и всё такое. Вы видели, что в последнее время я часто беру на себя игру, но, конечно, я не стану ставить себе целью на следующий матч бросать и бросать ради того, чтобы уже во время него побить рекорд», — приводит слова Карри Fadeaway World.

Ранее безумный бросок Карри с центра площадки стал моментом дня в НБА.