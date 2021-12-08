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Игрока НБА хотят призвать в финскую армию

Игрока НБА хотят призвать в финскую армию
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Финский форвард «Кливленд Кавальерс» Лаури Маркканен может быть включён в список призывников своей страны.

По закону мужчины в Финляндии должны пройти военную службу до 28 лет. Профессиональные спортсмены назначаются на службу в специальное подразделение «Спортивная школа», которое призвано помогать спортсменам тренироваться во время прохождения военной службы.

Военная служба должна начаться 11 апреля 2022 года, через день после окончания регулярного сезона НБА. Самый короткий срок военной службы для спортсмена составляет 165 дней. В настоящее время неизвестно, как Маркканен выполнит свои обязательства перед страной и будет ли он вообще служить в армии.

Маркканен в нынешнем сезоне набирает в среднем 14,6 очка, 6,1 подбора и 1,2 передачи за 32 минуты на площадке.

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