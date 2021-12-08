«Парма» и «Автодор» вырвали тяжёлые выездные победы на старте второго раунда Кубка Европы
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Пермская «Парма» в гостях обыграла польскую «Легию» (72:70) в первом матче второго группового этапа Кубка Европы ФИБА. В составе «Пармы» двузначную результативность набрали Александр Планутов (18 очков), Артём Параховский (10 очков) и Элгирдас Жукаускас (10 очков). В группе I вместе с «Пармой» и «Легией» также выступают «Лейден» (Нидерланды) и «Байройт» (Германия).
Саратовский «Автодор» в гостях вырвал победу в матче с датским «Баккеном» (96:95) благодаря трёхочковому броску Фила Скрабба на последней секунде. Самым результативным в «Автодоре» стал Джарон Джонсон, набравший 24 очка и 6 передач. В другом матче дня в группе L «Бахчешехир» (Турция) разгромил «Лондон Лайонс» (Великобритания) со счётом 107:82.
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