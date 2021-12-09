Леброн Джеймс отреагировал на коллапс лёгкого у Си Джея Макколлума

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал атакующего защитника «Портленда» Си Джея Макколлума, у которого обнаружили пневмоторакс (коллапс правого лёгкого).

«Выздоравливай как можно скорее, брат!» — написал Джеймс в своём «твиттере».

«Люблю тебя, брат», — ответил на это Макколлум.

Время восстановления игрока будет определено после дополнительного обследования. Он уже пропустил ближайший выездной матч регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (94:104). Макколлум получил повреждение по ходу недавнего домашнего матча с «Бостон Селтикс» (117:145). Изначально предполагалось, что у защитника травма рёбер. В этом сезоне Макколлум в составе «Трэйл Блэйзерс» набирает в среднем 20,6 очка, 4,1 подбора и 4,5 передачи за игру.