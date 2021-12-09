Марио Хезонья: Обрадовича и Ясикявичюса уволили бы из НБА уже после второй тренировки

Форвард УНИКСа Марио Хезонья считает, что европейские тренеры Желько Обрадович и Шарунас Ясикявичюс не смогли бы проявить себя в НБА.
«Они получили бы по полной уже на второй тренировке и сразу после этого были бы уволены. Дело не в том, насколько хороши Желько и Шарунас, а в том, как реагируют на европейских тренеров. В какой-то момент им должны дать шанс хотя бы попробовать.
Обрадович знает о баскетболе всё. Он, наверное, самый умный человек, которого я когда-либо встречал. Есть только два человека, которые для меня находятся на таком уровне знания об игре: Леброн Джеймс и Обрадович», — приводит слова Хезоньи Fadeaway World.
Марио Хезонья был лидером УНИКСа в ноябре, в среднем набирая 22,0 очка (54,4% попаданий с игры) и совершая 6,0 подбора, 2,7 передачи и 2,0 перехвата с показателем эффективности 23,3 балла. В данный момент форвард входит в топ-5 игроков Лиги по очкам (18,1) и перехватам (2,0) в среднем за матч.
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