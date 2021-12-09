Миллиардер Уоррен Баффет высказал мнение о Леброне Джеймсе
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Американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов Уоррен Баффет дал комментарий по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«В дополнение к множеству других талантов у него денежный ум. И поэтому он получает хорошие деньги», — приводит слова Баффета Essentially Sports.
Напомним, вчера, 8 декабря, Леброн Джеймс записал на свой счёт новое достижение. Игрок забил 155 очков в своих последних пяти матчах. Как сообщается на странице Stats By STATS в «Твиттере», в истории Национальной баскетбольной ассоциации единственным другим игроком, набравшим столько же очков за пять проведённых встреч в возрасте 36 лет и старше, был легендарный Майкл Джордан.
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