Миллиардер Уоррен Баффет высказал мнение о Леброне Джеймсе

Американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов Уоррен Баффет дал комментарий по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«В дополнение к множеству других талантов у него денежный ум. И поэтому он получает хорошие деньги», — приводит слова Баффета Essentially Sports.

Напомним, вчера, 8 декабря, Леброн Джеймс записал на свой счёт новое достижение. Игрок забил 155 очков в своих последних пяти матчах. Как сообщается на странице Stats By STATS в «Твиттере», в истории Национальной баскетбольной ассоциации единственным другим игроком, набравшим столько же очков за пять проведённых встреч в возрасте 36 лет и старше, был легендарный Майкл Джордан.