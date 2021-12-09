Кевин Лав — о выступлении в команде с Леброном Джеймсом: до плей-офф нам было всё равно
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Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав рассказал о времени, когда в команде выступал Леброн Джеймс.
«Мы были самой талантливой командой всех времён, которой не удалось добиться успеха в регулярном чемпионате. Без сомнения. Нам было всё равно на наши игры до начала плей-офф. Мы процветали в условиях хаоса», — приводит слова Лава The Sports Rush.
«Кливленд Кавальерс» на протяжении четырёх сезонов подряд выходил в финал НБА. Примечательно, что все финальные игры «Кливленд» провёл с «Голден Стэйт Уорриорз». Единственное чемпионство в этот период команда Леброна Джеймса выиграла в сезоне-2015/2016, когда впервые в истории франшизы отыгралась в решающем противостоянии со счёта 1-3.
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