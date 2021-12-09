«Зенит» проиграл «Фенербахче», потерпев третье подряд поражение в Евролиге

Завершился матч Евролиги, в котором «Зенит» на своей площадке принимал турецкий «Фенербахче». Счёт встречи — 80:86 в пользу гостей. Это уже третье поражение подряд для клуба из Санкт-Петербурга в главном европейском турнире.
Первая четверть стала единственной, в которой российская команда оказалась сильнее — 18:16. Вторая четверть также прошла в упорной борьбе, и на перерыв команды ушли со счётом 41:40.
В третьей четверти команды несколько раз по очереди выходили вперёд и к решающему отрезку встречи подошли со счётом 62:61. В четвёртой четверти турецкий клуб полностью перехватил преимущество и в итоге победил с разницей в шесть очков.
После 14 игр Евролиги «Зенит» идёт на 6-м месте в турнирной таблице Евролиги, имея в своём активе 8 побед и 6 поражений. «Фенербахче» идёт 15-м (5-9).
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