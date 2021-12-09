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«Зенит» проиграл «Фенербахче», потерпев третье подряд поражение в Евролиге

«Зенит» проиграл «Фенербахче», потерпев третье подряд поражение в Евролиге
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Завершился матч Евролиги, в котором «Зенит» на своей площадке принимал турецкий «Фенербахче». Счёт встречи — 80:86 в пользу гостей. Это уже третье поражение подряд для клуба из Санкт-Петербурга в главном европейском турнире.

Первая четверть стала единственной, в которой российская команда оказалась сильнее — 18:16. Вторая четверть также прошла в упорной борьбе, и на перерыв команды ушли со счётом 41:40.

В третьей четверти команды несколько раз по очереди выходили вперёд и к решающему отрезку встречи подошли со счётом 62:61. В четвёртой четверти турецкий клуб полностью перехватил преимущество и в итоге победил с разницей в шесть очков.

После 14 игр Евролиги «Зенит» идёт на 6-м месте в турнирной таблице Евролиги, имея в своём активе 8 побед и 6 поражений. «Фенербахче» идёт 15-м (5-9).

Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
09 декабря 2021, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
80 : 86
Фенербахче
Стамбул, Турция
Зенит: Лойд - 19, Кузминскас - 17, Бэрон - 8, Зубков - 8, Мики - 8, Гудайтис - 7, Фрэнкамп - 5, Карасёв - 3, Понитка - 3, Пушков - 2, Пойтресс, Топтунов
Фенербахче: Веселы - 32, де Коло - 18, Пьерр - 13, Букер - 10, Хенри - 7, Биберович - 2, Хазер - 2, Махмутоглу - 1, Полонара - 1, Бирсен, Дювериоглу
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