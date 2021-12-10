«Сан-Антонио» разгромил «Денвер», «Лейкерс» отдали победу «Мемфису»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Юту Джаз». Встреча прошла на стадионе «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 96:118.



Значительный вклад в победу «Юты» внесли Донован Митчелл с 22 очками и Руди Говер с 21-м подбором. Самым результативным в «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид с 19-ю очками.



В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла на стадионе «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США) и завершилась победой хозяев со счётом 108:95.



Героем этой встречи стал форвард Джарен Джексон, набравший 25 очков. У проигравших отличился Энтони Дэвис, набравший 22 очка. Также отличился Леброн Джеймс, который сделал дабл-дабл с 10-ю подборами и 11-ю передачами.



В другом матче «Сан-Антонио Спёрс» (Сан-Франциско) выиграл со счётом 123:111 у команды «Денвер Наггетс» на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» (Сан-Антонио, США).

Самым результативным в «Наггетс» стал Аарон Гордон, принёсший своей команде 25 очков. В команде «Сан-Антонио» отличились Деррик Уайт с 23-мя очками и Лонни Уокер, набравший 21 очко.