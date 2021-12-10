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«Сан-Антонио» разгромил «Денвер», «Лейкерс» отдали победу «Мемфису»

«Сан-Антонио» разгромил «Денвер», «Лейкерс» отдали победу «Мемфису»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Юту Джаз». Встреча прошла на стадионе «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 96:118.

Значительный вклад в победу «Юты» внесли Донован Митчелл с 22 очками и Руди Говер с 21-м подбором. Самым результативным в «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид с 19-ю очками.

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла на стадионе «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США) и завершилась победой хозяев со счётом 108:95.

Героем этой встречи стал форвард Джарен Джексон, набравший 25 очков. У проигравших отличился Энтони Дэвис, набравший 22 очка. Также отличился Леброн Джеймс, который сделал дабл-дабл с 10-ю подборами и 11-ю передачами.

В другом матче «Сан-Антонио Спёрс» (Сан-Франциско) выиграл со счётом 123:111 у команды «Денвер Наггетс» на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» (Сан-Антонио, США).

Самым результативным в «Наггетс» стал Аарон Гордон, принёсший своей команде 25 очков. В команде «Сан-Антонио» отличились Деррик Уайт с 23-мя очками и Лонни Уокер, набравший 21 очко.

НБА - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
96 : 118
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 19, Карри - 18, Харрис - 17, Макси - 11, Ньянг - 9, Милтон - 7, Тибулл - 7, Бэсси - 4, Коркмаз - 4, Грин, Джо, Драммонд, Рид, Риллер, Симмонс, Спрингер, Хенри
Юта Джаз: Митчелл - 22, Гобер - 17, Богданович - 14, Уайтсайд - 14, Инглс - 11, Кларксон - 11, Гэй - 10, Конли - 10, О'Нил - 7, Батлер - 2, Азубуике, Они, Пэскелл, Фиттс, Форрест, Хьюз
НБА - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
123 : 111
Денвер Наггетс
Денвер
Сан-Антонио Спёрс: Уайт - 23, Уокер - 21, Мюррей - 20, Макдермотт - 17, Ойбанкс - 14, Васселл - 9, Пёлтль - 9, Бэйтс-Диоп - 7, Форбс - 3, Джонс, Джонсон, Кейкок, Коллинс, Ландейл, Примо, Уискэмп, Янг
Денвер Наггетс: Гордон - 25, Йокич - 22, Бартон - 19, Моррис - 13, Кампаццо - 12, Грин - 9, Хиланд - 5, Грин - 4, Рид - 2, Бол, Дозьер, Корнели, Маррей, Ннаджи, Портер, Риверс, Ховард, Чанчар
НБА - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
108 : 95
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 25, Бейн - 23, Джонс - 12, Мелтон - 12, Калвер - 8, Андерсон - 7, Кончар - 7, Тийе - 5, Тиллман - 5, Адамс - 4, Альдама, Брукс, Кларк, Меррилл, Морант, Пон, Уильямс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 22, Джеймс - 20, Брэдли - 10, Хортон-Такер - 10, Уэстбрук - 9, Энтони - 7, Монк - 6, Эллингтон - 6, Ховард - 5, Brown Jr., Ариза, Бэйзмор, Джордан, Нанн, Ривз, Рондо, Хафф
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