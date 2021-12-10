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Кевин Дюрант назвал двух образцов для подражания среди баскетболистов

Кевин Дюрант назвал двух образцов для подражания среди баскетболистов
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Звёздный игрок «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал, на кого из баскетболистов он равнялся и продолжает равняться в ходе своей карьеры.

«Я равнялся на многих. Очевидно, на Майкла Джордана. Но Винс Картер был тем парнем, от игры которого я действительно получал удовольствие и благодаря которому начал следить за НБА. Он был тем человеком, к которому я тяготел, к его атлетизму, например. Но его энергия и страсть, с которыми он играл, гораздо больше отразились на мне. Я вижу, что я подражаю тому, что он делал в своих играх, когда мне было девять, 10, 11 лет. Но на самом деле играть против него на протяжении 10 лет, пока он не завершил карьеру, было настоящим безумием», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.

Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота.

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