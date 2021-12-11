Джейсон Тейтум рассказал, как впервые встретился с Майклом Джорданом

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал, как он стал частью известного бренда Jordan, принадлежащего Майклу Джордану.



«Это было ближе к концу моего второго года, мы были в плей-офф. Чтобы стать частью бренда Майкла Джордана, он должен сказать последнее слово, так что тебе нужно пройти через самого Майкла Джордана. Чтобы стать частью бренда Jordan, Майкл должен лично хотеть, чтобы вы были там. Величайший игрок всех времён должен найти вас и хотеть, чтобы вы стали частью его кампании», — приводит слова Тейтума Essentially Sports.



Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.