15-летний игрок «Панатинаикоса» установил рекорд Евролиги

Защитник «Панатинаикоса» Неоклис Авдалас набрал последние 2 очка своей команды в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой» (82:67).



15-летний Авдалас стал самым молодым игроком в истории Евролиги, сумевшим отличиться набранными очками. Матч с «Альбой» стал для Авдаласа дебютным в Евролиге. Он отыграл 1 минуту 47 секунд, реализовав один бросок с игры при двух попытках.



Авдалас (15 лет, 10 месяцев и 6 дней) является четвёртым самым молодым дебютантом в истории Евролиги. Федор Зугич, Срджан Живкович, Александар Угриноски провели первый матч в турнире в более раннем возрасте, но очков не набирали.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в «твиттере» Евролиги.