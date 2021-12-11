Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

15-летний игрок «Панатинаикоса» установил рекорд Евролиги

15-летний игрок «Панатинаикоса» установил рекорд Евролиги
Комментарии

Защитник «Панатинаикоса» Неоклис Авдалас набрал последние 2 очка своей команды в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой» (82:67).

15-летний Авдалас стал самым молодым игроком в истории Евролиги, сумевшим отличиться набранными очками. Матч с «Альбой» стал для Авдаласа дебютным в Евролиге. Он отыграл 1 минуту 47 секунд, реализовав один бросок с игры при двух попытках.

Авдалас (15 лет, 10 месяцев и 6 дней) является четвёртым самым молодым дебютантом в истории Евролиги. Федор Зугич, Срджан Живкович, Александар Угриноски провели первый матч в турнире в более раннем возрасте, но очков не набирали.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в «твиттере» Евролиги.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021