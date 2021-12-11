Шакил О'Нил: кто хочет смотреть игру «Лейкерс»? Я скорее поеду на матч «Голден Стэйт»
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Легендарный центровой Шакил О’Нил заявил, что больше не собирается посещать домашние матчи «Лос-Анджелес Лейкерс», за который сам выступал с 1996 по 2004 год.
«Арена Staples Center в Лос-Анджелесе теперь будет называться Crypto.com Arena. Я больше не пойду туда. Кто хочет смотреть, как они играют?
«Я не могу радоваться седьмому месту («Лос-Анджелес Лейкерс» идёт на 6-м месте в Западной конференции - Прим. «Чемпионата»). Я радуюсь Стефу Карри. Вот кого я праздную. Я могу с удовольствием поехать посмотреть за игрой «Голден Стэйт» и лично Карри», — приводит слова Шакила Fadeaway World.
Ранее Шакил О’Нил выразил уверенность в том, что команда будет подниматься в турнирной таблице по ходу регулярного чемпионата.
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