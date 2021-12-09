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Шакил О'Нил объяснил, почему «Лейкерс» должны подняться в турнирной таблице по ходу сезона

Шакил О'Нил объяснил, почему «Лейкерс» должны подняться в турнирной таблице по ходу сезона
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Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс», легенда НБА Шакил О’Нил, в настоящее время являющийся экспертом, поделился мнением о перспективах калифорнийцев. О’Нил выразил уверенность в том, что команда будет подниматься в турнирной таблице.

«Лейкерс» не хотят получить в первом раунде плей-офф в соперники «Феникс» или «Голден Стэйт». Поэтому они явно улучшат свои позиции», — цитирует О’Нила Essentially Sports.

8 декабря, «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 117:102.

Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 30 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джейсон Тейтум (34 очка).

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