Эксперт: Леброн Джеймс больше никогда не выиграет титул в Лос-Анджелесе

Известный телеведущий Стивен Эй Смит дал комментарий по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Он не выиграет чемпионат в Лос-Анджелесе. Если у него и есть хоть какой-то шанс, то только в этом году, но, насколько я понимаю, этого не произойдет, потому что по крайней мере две команды, а возможно, и четыре команды на Западе лучше их. И это даже без учета Восточной конференции. Этого не произойдет.



Леброн — это Леброн Джеймс. Рассел Уэстбрук там, потому что Леброн Джеймс подписал его. Энтони Дэвис там, потому что Леброн Джеймс хотел этого. Игроки, которые ушли… они не ушли, если бы Леброн Джеймс сказал: «Что мы делаем? Не смейте избавляться от этих парней». Я не говорю, что он пришёл в офис и сказал убрать кого-то из команды, но суть в том, что они бы не сделали этого, если бы не получили его благословения», — приводит слова Эй Смита Fadeaway World.