Энес Кантер: Леброн, Криштиану Роналду и другие — нужно думать, с кем заключаешь контракты

Игрок «Бостон Селтикс» Энес Кантер считает, что спортсмены обязаны внимательно изучать компании, с которыми они подписывают контракты.
«У Леброна огромная аудитория. И мне кажется, что прежде чем ставить подпись на бумаге, такие спортсмены как Леброн Джеймс, Криштиану Роналду или кто-нибудь другой, должны тщательно изучить, с какими компаниями они подписывают контракт. Да, Nike является крупнейшим спонсором НБА, но когда я начал изучать информацию…
Я знал немного, но когда всё больше и больше узнавал о рабах, потогонных цехах и о том, как Nike использует современное рабство там, в Китае… Я просто не мог в это поверить. Во-первых, мне было стыдно за то, что я носил Nike последние [сколько бы] лет. Я подумал, что должен пролить свет — несмотря на то что Nike является крупнейшим спонсором НБА, — но я должен отстаивать то, что правильно. Потому что общался со многими людьми, пережившими концлагеря, и слышал от них из первых уст, как с ними обращались, с этими рабами.
Когда вижу этих спортсменов — и я не хочу сказать, что их не волнует происходящее, — но они зарабатывают миллионы, может быть, миллиарды долларов за счёт этих потогонных цехов, и это разбивает мне сердце. Поэтому я хочу, чтобы все эти молодые спортсмены, прежде чем ставить свою подпись на бумаге, просто изучили то, что происходит, потому что это может затронуть многих людей», — приводит слова Кантера Fadeaway World.
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