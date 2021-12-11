«Автодор» обыграл «Зелёну Гуру» в Единой лиге ВТБ

Саратовский «Автодор» на домашнем паркете одержал победу над «Зелёной Гурой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 81:74 в пользу саратовского клуба.



Гости паркета отлично провели первую четверть, выйдя вперёд после первой 10-минутки на шесть очков — 25:19. Во втором игровом отрезке польской команде удалось увеличить преимущество до 12 очков — на большой перерыв команды ушли при счёте 39:27 в пользу «Зелёны Гуры».



В третьей четверти саратовчанам удалось отыграть пять очков отставания. Решающей в матче стала заключительная 10-минутка, в которой «Автодор» совершил рывок в 14 очков, что и принесло им победу в матче. Итоговый счёт встречи — 81:74 в пользу «Автодора».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кенни Чери, набравший 18 очков. В составе гостей паркета 22 очка набрал Ярослав Зисковски.