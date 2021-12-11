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«Автодор» обыграл «Зелёну Гуру» в Единой лиге ВТБ

«Автодор» обыграл «Зелёну Гуру» в Единой лиге ВТБ
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Саратовский «Автодор» на домашнем паркете одержал победу над «Зелёной Гурой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 81:74 в пользу саратовского клуба.

Гости паркета отлично провели первую четверть, выйдя вперёд после первой 10-минутки на шесть очков — 25:19. Во втором игровом отрезке польской команде удалось увеличить преимущество до 12 очков — на большой перерыв команды ушли при счёте 39:27 в пользу «Зелёны Гуры».

В третьей четверти саратовчанам удалось отыграть пять очков отставания. Решающей в матче стала заключительная 10-минутка, в которой «Автодор» совершил рывок в 14 очков, что и принесло им победу в матче. Итоговый счёт встречи — 81:74 в пользу «Автодора».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кенни Чери, набравший 18 очков. В составе гостей паркета 22 очка набрал Ярослав Зисковски.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
81 : 74
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Автодор: Чери - 18, Скрабб - 12, Джонсон - 11, Фандеберк - 11, Шакич - 11, Джерретт - 8, Квитковских - 6, Колесников - 4, Гаврилов, Минченко, Петенев, Сергеев
Зелёна-Гура: Зысковски - 22, Апич - 21, Ненадич - 15, Фрейзер - 11, Брембли - 3, Жолниревич - 2, Konrad Szymanski, Мазурщак, Майер, Сулима
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