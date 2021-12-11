Лавар Болл: какой совет Майкл Джордан может дать моему сыну?
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Лавар Болл, отец разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла, заявил, что его сын не обращается за советами к владельцу команды Майклу Джордану.
«Как часто Ламело обращается за советом к Майклу Джордану? Никогда! Какой совет Майкл Джордан может дать моему сыну? Когда он в последний раз выигрывал титул? Игра изменилась. Что он может ему посоветовать?» — приводит слова Лавара Болла The Sports Rush.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
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