Главный тренер «Монако» высказался после нового инцидента с Майком Джеймсом во время матча

Главный тренер «Монако» Звездан Митрович прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпией Милан».



«Наша игра не сложилась, но „Олимпия“ доказала своё превосходство по всем фронтам. Это была очень сложная игра, тем более, что из-за травм мы можем играть только с одним лидером команды. Майк Джеймс пытался играть, но я чувствовал, что он ещё не готов и его нужно сохранить для следующих игр. В той ситуации было действительно сложно организовать и контролировать игру. нам не хватало движения.



Матч ускользнул от нас уже в первой четверти. Мои игроки отлично отреагировали на концовку игры. Пэрис Ли по4казал отличное выступление. Но это его первый год на этом уровне, ему пока не хватает опыта. Именно в таких ситуациях нам не хватает Лео Вестерманна. Неслучайно наша последняя победа в Евролиге датируется его последним матчем перед травмой», — приводит слова Митровича BeBasket.



Напомним, во время матча Майк Джеймс выразил недовольство главным тренером команды Звезданом Митровичем, который решил посадить его на скамейку.



В какой-то момент один из ассистентов главного тренера «Монако» поднялся и отвёл Джеймса в сторону, чтобы не провоцировать конфликт. Джеймс начал матч на скамейке и провёл на площадке 2 минуты 42 секунды, не набрав ни одного очка. Участие американского баскетболиста в игре с «Миланом» было под вопросом из-за полученной на прошлой неделе травмы голеностопа в матче с «Фенербахче».