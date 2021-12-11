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«Лейкерс» хотят заполучить лучшего блокирующего прошлого сезона НБА

«Лейкерс» хотят заполучить лучшего блокирующего прошлого сезона НБА
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Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» проявляет интерес к центровому «Индианы» Майлзу Тёрнеру, сообщает The Athletic. Ранее сообщалось, что «Пэйсерс» готовы к обмену Тёрнера. Как сообщает источник, представители клубов уже провели предварительные переговоры о возможности обмена.

После 28 игр регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 12 побед и 16 поражений. Возглавляет конференцию «Бруклин Нетс» (18-9). В Западной конференции первое место делят «Голден Стэйт Уорриорз» и «Финикс Санз» (обе команды имеют показатели 21-4).

В прошлом сезоне «Индиана» была девятой в конференции по итогам регулярного чемпионата и участвовала в турнире плей-ин, но не смогла пройти в плей-офф.

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