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«Голден Стэйт» уступил «Филадельфии», «Майами» обыграл «Чикаго»

«Голден Стэйт» уступил «Филадельфии», «Майами» обыграл «Чикаго»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Голден Стэйт». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 102:93.

Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, который записал в свой актив 26 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джордан Пул (23 очка).

В другом матче в Майами (США) команда «Майами Хит» одержала победу над «Чикаго Буллз» со счётом 118:92. Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена». Защитник Дункан Робинсон принёс «Майами» 26 очков. У «Чикаго Буллз» отличился Зак Лавин — 33 очка, 7 подборов и 4 передачи.

Также «Вашингтон Уизардс» проиграли «Юте Джаз» (98:123), «Хьюстон Рокетс» уступил «Мемфис Гриззлис» (106:113), «Кливленд Кавальерс» победил «Сакраменто Кингз» (117:103) и «Сан-Антонио Спёрс» проиграл «Денвер Наггетс» (112:127).

НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2021, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
112 : 127
Денвер Наггетс
Денвер
Сан-Антонио Спёрс: Уокер - 16, Васселл - 15, Джонсон - 14, Форбс - 14, Джонс - 12, Бэйтс-Диоп - 10, Уайт - 10, Янг - 7, Мюррей - 6, Пёлтль - 6, Ойбанкс - 2, Кейкок, Коллинс, Ландейл, Макдермотт, Примо, Уискэмп
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Ховард - 21, Моррис - 19, Гордон - 16, Хиланд - 16, Грин - 8, Кампаццо - 8, Ннаджи - 2, Рид - 2, Бартон, Бол, Грин, Дозьер, Корнели, Маррей, Портер, Риверс, Чанчар
НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
117 : 103
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Кливленд Кавальерс: Окоро - 20, Аллен - 19, Осман - 18, Гарлэнд - 16, Мобли - 15, Рубио - 15, Лав - 11, Маркканен - 3, Валентайн, Дэвис, Нембхард, Пэнгос, Секстон, Стивенс, Уиндлер, Уэйд, Фалль
Сакраменто Кингз: Хилд - 21, Митчелл - 14, Фокс - 13, Барнс - 12, Дэвис - 9, Мету - 8, Халибёртон - 8, Багли III - 7, Джонс - 5, Лень - 5, Томпсон - 1, Вудард, Кета, Кинг, Рэмси, Харклесс, Холмс
НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
113 : 106
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 25, Бейн - 19, Андерсон - 16, Джонс - 13, Тийе - 12, Тиллман - 9, Адамс - 6, Калвер - 4, Мелтон - 4, Кончар - 3, Альдама - 2, Джексон, Кларк, Меррилл, Морант, Пон, Уильямс
Хьюстон Рокетс: Вуд - 22, Брукс - 18, Шенгюн - 15, Кристофер - 12, Мэтьюз - 12, Мартин - 9, Тайс - 8, Тэйт - 7, Огастин - 3, Гаруба, Гордон, Грин, Нваба, Никс, Портер, Уолл, Хаус
НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2021, воскресенье. 04:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
102 : 93
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 26, Харрис - 16, Макси - 14, Карри - 10, Милтон - 10, Драммонд - 9, Тибулл - 6, Грин - 5, Коркмаз - 3, Ньянг - 3, Бэсси, Джо, Рид, Риллер, Симмонс, Спрингер, Хенри
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 23, Уиггинс - 20, Карри - 18, Луни - 9, Грин - 7, Портер - 5, Пэйтон II - 4, Бьелица - 3, Игуодала - 2, Куминга - 2, Даутин, Кьоцца, Ли, Муди, Томпсон, Тоскано-Андерсон, Уайзмен
НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
118 : 92
Чикаго Буллз
Чикаго
Майами Хит: Робинсон - 26, Дедмон - 20, Хироу - 17, Лоури - 16, Окпала - 10, Страс - 9, Винсент - 8, Такер - 8, Юртсевен - 4, Адебайо, Батлер, Гарретт, Мартин, Моррис, Оладипо, Хаслем
Чикаго Буллз: Лавин - 33, Болл - 15, Браун - 10, Вучевич - 10, Дотсон - 6, Карузо - 6, Маккинни - 6, Брэдли - 4, Симонович - 2, Грин, Дерозан, Джонс, Джонсон, Джонсон, Досунму, Кук, Томас, Уайт, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
98 : 123
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Вашингтон Уизардс: Бил - 21, Гэффорд - 14, Нето - 13, Динвидди - 12, Харрелл - 9, Дав. Бертанс - 6, Кисперт - 6, Тодд - 6, Холидей - 5, Авдия - 4, Гилл - 2, Брайант, Колдуэлл-Поуп, Кузма, Уинстон, Хатимура, Ээи
Юта Джаз: Митчелл - 28, Гобер - 20, Уайтсайд - 18, Богданович - 16, Кларксон - 11, Конли - 11, Инглс - 4, Гэй - 3, О'Нил - 3, Они - 3, Пэскелл - 3, Форрест - 3, Азубуике, Батлер, Фиттс, Хьюз
Комментарии
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