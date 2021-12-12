«Голден Стэйт» уступил «Филадельфии», «Майами» обыграл «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Голден Стэйт». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 102:93.
Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, который записал в свой актив 26 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джордан Пул (23 очка).
В другом матче в Майами (США) команда «Майами Хит» одержала победу над «Чикаго Буллз» со счётом 118:92. Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена». Защитник Дункан Робинсон принёс «Майами» 26 очков. У «Чикаго Буллз» отличился Зак Лавин — 33 очка, 7 подборов и 4 передачи.
Также «Вашингтон Уизардс» проиграли «Юте Джаз» (98:123), «Хьюстон Рокетс» уступил «Мемфис Гриззлис» (106:113), «Кливленд Кавальерс» победил «Сакраменто Кингз» (117:103) и «Сан-Антонио Спёрс» проиграл «Денвер Наггетс» (112:127).
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