«Мемфис» вывел из обращения номер Зака Рэндольфа

«Мемфис Гриззлис» вывел из обращения 50-й номер тяжёлого форварда Зака Рэндольфа. Рэндольф стал первым игроком в истории франшизы, который удостоился такой чести. «Гриззлис» также подарили Рэндольфу памятный платиновый диск, где была выгравирована его знаменитая фраза: «Мемфис – это город работяг, и я работяга на баскетбольной площадке. Мы подходим друг другу».
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «Твиттере» NBA.
На драфте НБА 2001 года Рэндольф был выбран под 19-м номером клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». Руководство команды в июне 2007 года обменяло Рэндольфа в «Нью-Йорк Никс». В начале сезона-2008/2009 «Никс» обменяли Рэндольфа в «Лос-Анджелес Клипперс». Летом 2009 года, после одного неполного сезона в «Клипперс», Рэндольфа обменяли в «Мемфис Гриззлис» на Квентина Ричардсона. Зак отлично вписался в команду, стал основным тяжёлым форвардом, дважды вызывался на Матч звёзд НБА (2010, 2013) а также помог «Мемфису» выйти в плей-офф 7 раз за 8 сезонов.
- 12 декабря 2021
-
09:55
-
09:46
-
09:39
-
08:41
-
00:52
- 11 декабря 2021
-
22:51
-
21:46
-
20:55
-
19:35
-
18:54
-
17:42
-
16:42
-
15:41
-
15:26
-
14:55
-
14:47
-
13:50
-
13:13
-
12:52
-
11:14
-
10:19
-
09:20
-
09:08
-
08:40
-
06:39
-
01:04
-
00:43
-
00:07
- 10 декабря 2021
-
23:34
-
23:00
-
22:34
-
21:55
-
20:06
-
18:42
-
17:25