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«Мемфис» вывел из обращения номер Зака Рэндольфа

«Мемфис» вывел из обращения номер Зака Рэндольфа
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«Мемфис Гриззлис» вывел из обращения 50-й номер тяжёлого форварда Зака Рэндольфа. Рэндольф стал первым игроком в истории франшизы, который удостоился такой чести. «Гриззлис» также подарили Рэндольфу памятный платиновый диск, где была выгравирована его знаменитая фраза: «Мемфис – это город работяг, и я работяга на баскетбольной площадке. Мы подходим друг другу».

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «Твиттере» NBA.

На драфте НБА 2001 года Рэндольф был выбран под 19-м номером клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». Руководство команды в июне 2007 года обменяло Рэндольфа в «Нью-Йорк Никс». В начале сезона-2008/2009 «Никс» обменяли Рэндольфа в «Лос-Анджелес Клипперс». Летом 2009 года, после одного неполного сезона в «Клипперс», Рэндольфа обменяли в «Мемфис Гриззлис» на Квентина Ричардсона. Зак отлично вписался в команду, стал основным тяжёлым форвардом, дважды вызывался на Матч звёзд НБА (2010, 2013) а также помог «Мемфису» выйти в плей-офф 7 раз за 8 сезонов.

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