В чемпионате Австралии состоялась крупная потасовка после данка через Мэттью Деллаведову

В матче чемпионата Австралии «Мельбурн Юнайтед» — «Саут Ист Мельбурн» (86:94) состоялась масштабная драка.

Инцидент случился в третьей четверти после данка форварда «Саут-Ист Мельбурн» Митча Крика через разыгрывающего «Мельбурн Юнайтед» Мэттью Деллаведову. Крик начал эмоционально праздновать, из-за чего игрок «Мельбурн Юнайтед» Мэйсон Питлинг толкнул его. К потасовке подключились игроки обоих клубов. По итогам инцидента Питлинг был удалён с площадки, Крик и баскетболист «Саут Ист Мельбурн» Айзея Айефа получили неспортивные фолы.

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Стоит отметить, что Деллаведова и Крик ранее играли в НБА. Мэттью стал чемпионом лиги в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс», Митч непродолжительное время провёл в «Бруклин Нетс» и «Миннесоте Тимбервулвз».

«Меня действительно не волнует, что через меня забили данк. Раньше через меня ставили и худшие постеры. Хорошая игра в исполнении Крика», — сказал Деллаведова после матча.