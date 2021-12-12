Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В чемпионате Австралии состоялась крупная потасовка после данка через Мэттью Деллаведову

В чемпионате Австралии состоялась крупная потасовка после данка через Мэттью Деллаведову
Комментарии

В матче чемпионата Австралии «Мельбурн Юнайтед» — «Саут Ист Мельбурн» (86:94) состоялась масштабная драка.

Инцидент случился в третьей четверти после данка форварда «Саут-Ист Мельбурн» Митча Крика через разыгрывающего «Мельбурн Юнайтед» Мэттью Деллаведову. Крик начал эмоционально праздновать, из-за чего игрок «Мельбурн Юнайтед» Мэйсон Питлинг толкнул его. К потасовке подключились игроки обоих клубов. По итогам инцидента Питлинг был удалён с площадки, Крик и баскетболист «Саут Ист Мельбурн» Айзея Айефа получили неспортивные фолы.

Права на видео принадлежат NBL. Посмотреть видео можно в «Твиттере» NBL.

Стоит отметить, что Деллаведова и Крик ранее играли в НБА. Мэттью стал чемпионом лиги в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс», Митч непродолжительное время провёл в «Бруклин Нетс» и «Миннесоте Тимбервулвз».

«Меня действительно не волнует, что через меня забили данк. Раньше через меня ставили и худшие постеры. Хорошая игра в исполнении Крика», — сказал Деллаведова после матча.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021