УНИКС одержал уверенную победу в матче с «Калевом» в Единой лиге ВТБ

УНИКС добился уверенной победы в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником казанской команды был эстонский «Калев». Встреча завершилась со счётом 71:54 (25:15, 17:11, 14:16, 15:12) в пользу подопечных Велимира Перасовича.



Хозяева площадки захватили инициативу уже в первой четверти, обеспечив себе отрыв в 10 очков по её итогам. Вторая десятиминутка получилась менее результативной, но также осталась за баскетболистами казанского клуба. На большой перерыв команды уходили при счёте 42:26 в пользу УНИКСа.



Третья четверть проходила в равной борьбе. Победу в два очка по её итогам уже праздновали гости. Заключительный игровой отрезок характер встречи не изменил. Как итог — победа УНИКСа.

В составе победителей больше всего очков на счету Марио Хезоньи (15). У «Калева» чаще всего кольцо хозяев паркета поражал Сайлас Мэлсон (12).