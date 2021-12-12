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УНИКС одержал уверенную победу в матче с «Калевом» в Единой лиге ВТБ

УНИКС одержал уверенную победу в матче с «Калевом» в Единой лиге ВТБ
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УНИКС добился уверенной победы в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником казанской команды был эстонский «Калев». Встреча завершилась со счётом 71:54 (25:15, 17:11, 14:16, 15:12) в пользу подопечных Велимира Перасовича.

Хозяева площадки захватили инициативу уже в первой четверти, обеспечив себе отрыв в 10 очков по её итогам. Вторая десятиминутка получилась менее результативной, но также осталась за баскетболистами казанского клуба. На большой перерыв команды уходили при счёте 42:26 в пользу УНИКСа.

Третья четверть проходила в равной борьбе. Победу в два очка по её итогам уже праздновали гости. Заключительный игровой отрезок характер встречи не изменил. Как итог — победа УНИКСа.

В составе победителей больше всего очков на счету Марио Хезоньи (15). У «Калева» чаще всего кольцо хозяев паркета поражал Сайлас Мэлсон (12).

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
12 декабря 2021, воскресенье. 15:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
71 : 54
Калев
Таллин, Эстония
УНИКС: Хезонья - 15, Воронцевич - 11, Браун - 10, Списсу - 9, Брэнтли - 7, Мэйо - 6, Зайцев - 4, Комолов - 3, Валиев - 2, Джекири - 2, Узинский - 2, Жбанов
Калев: Мэлсон - 12, Берри - 11, Льюис - 8, Китсинг - 7, Мёрфи - 7, Силиньш - 5, Курбас - 2, Нургер - 2, Витолс, Дорбек, Кангур, Хермет
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