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«Зенит» с разгромным счётом обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

«Зенит» с разгромным счётом обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» на своей площадке принимал «Нижний Новгород». Счёт встречи — 90:74 в пользу хозяев.

Первая четверть прошла в равной борьбе, команды по очереди лидировали в счёте, однако никому из коллективов не удалось сильно вырваться вперёд — 23:22 в пользу «Зенита». А вот во второй четверти хозяева стали активнее играть в защите и на большой перерыв ушли уже с разницей в 7 очков.

В третьей и четвёртой четвертях «Зенит» ещё больше увеличил своё преимущество и в конечном итоге оторвался на 16 очков.

После 7 игр Единой лиги ВТБ «Зенит» идёт на третьем месте в турнирной таблице, имея в своём активе 6 побед и 1 поражение. «Нижний Новгород» — 6-й после 7 игр (4-4).

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
12 декабря 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
90 : 74
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Зенит: Фрэнкамп - 20, Мики - 16, Кузминскас - 10, Карасёв - 9, Понитка - 9, Гудайтис - 8, Пойтресс - 7, Вольхин - 5, Зубков - 4, Карванен - 2, Пушков, Топтунов
Нижний Новгород: Астапкович - 23, Торопов - 11, Фрейманис - 9, Стребков - 8, Ганькевич - 6, М. Кулагин - 5, Личутин - 4, Шашков - 4, Карданахишвили - 2, Чадов - 2, Антипов, Платонов
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