«Зенит» с разгромным счётом обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» на своей площадке принимал «Нижний Новгород». Счёт встречи — 90:74 в пользу хозяев.

Первая четверть прошла в равной борьбе, команды по очереди лидировали в счёте, однако никому из коллективов не удалось сильно вырваться вперёд — 23:22 в пользу «Зенита». А вот во второй четверти хозяева стали активнее играть в защите и на большой перерыв ушли уже с разницей в 7 очков.

В третьей и четвёртой четвертях «Зенит» ещё больше увеличил своё преимущество и в конечном итоге оторвался на 16 очков.

После 7 игр Единой лиги ВТБ «Зенит» идёт на третьем месте в турнирной таблице, имея в своём активе 6 побед и 1 поражение. «Нижний Новгород» — 6-й после 7 игр (4-4).