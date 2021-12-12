«Это начало конца». Назван дуэт звёзд НБА, который распадётся в ближайшее время

Североамериканский журналист Джейк Фишер считает, что в скором времени один из лидеров «Бостон Селтикс» покинет команду.
«Я думаю, что это начало конца для дуэта Джейсон Татум — Джейлен Браун. Я не знаю, произойдёт ли это в этом сезоне, но в течение следующих 12-18 месяцев мы начнём слышать некоторые слухи об уходе Брауна.
Проблема в том, что интерес к игрокам первого раунда «Селтикс» невелик. Пэйтон Притчард, Ромео Лэнгфорд или даже Грант Уильямс — всё это одно и то же. Они не смогли стать настоящими игроками ротации, и только Роберт Уильямс действительно развивается», — приводит слова Фишера ParlonBasket.
Сегодня ночью «Бостон Селтикс» уступил «Финикс Санз» со счётом 90:110. Самым результативным игроком встречи стал Джейсон Тейтум, набравший 24 очка, сделав 7 подборов и 3 передачи.
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