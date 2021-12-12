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Кевин Дюрант получил наказание за оскорбление болельщика чужого клуба

Кевин Дюрант получил наказание за оскорбление болельщика чужого клуба
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант оштрафован НБА на $ 25 тыс. за мат в адрес болельщика «Атланты Хоукс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором один из зрителей на арене «Хоукс» во время матча регулярного чемпионата НБА сказал Дюранту: «Хватит плакать». «Заткнись, ублюдок», – ответил ему баскетболист.

«Нетс» обыграли «Хоукс» в гостях со счётом 113:105. Дюрант набрал 31 очко. В этом сезоне НБА принимает жёсткие меры против непристойных высказываний игроков на площадке. Лига также оштрафовала форварда «Вашингтон Уизардс» Кайла Кузму на $ 15 тыс. за то, что он оскорбил фаната в начале этой недели. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс также был оштрафован на $ 15 тыс. за непристойный жест на площадке в прошлом месяце.

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