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«Даллас» крупно обыграл «Оклахому» в матче НБА

«Даллас» крупно обыграл «Оклахому» в матче НБА
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 103:84.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Джейлен Брансон, записав в свой актив 18 очков. В составе «Оклахомы» самым результативным стал Шей Гилджрес-Александер, также набрав 18 очков.

Таким образом, «Оклахома» потерпела второе поражение подряд. «Даллас», в свою очередь, одержал вторую победу в последних трёх матчах.

В слеующем матче «Оклахома» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Даллас» сыграет с «Шарлотт Хорнетс». Матчи пройдут 16 и 14 декабря соответственно.

НБА - регулярный чемпионат
13 декабря 2021, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
84 : 103
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 18, Робинсон-Эрл - 11, Базли - 10, Дорт - 10, Мускала - 8, Фэйворс - 7, Гидди - 6, Джером - 4, Манн - 4, Покушевски - 4, Уильямс - 2, Дек, Крейчи, Маледон, Роби, Уиггинс, Уотсон
Даллас Маверикс: Брансон - 18, Клебер - 16, Браун - 15, Порзингис - 13, Грин - 8, Финни-Смит - 8, Бёрк - 7, Баллок - 6, Хардуэй-младший - 6, Пауэлл - 4, Нтиликина - 2, Браун, Дончич, Коли-Стайн, Маклафлин, Марьянович, Оморуи
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