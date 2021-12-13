«Даллас» крупно обыграл «Оклахому» в матче НБА

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 103:84.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Джейлен Брансон, записав в свой актив 18 очков. В составе «Оклахомы» самым результативным стал Шей Гилджрес-Александер, также набрав 18 очков.

Таким образом, «Оклахома» потерпела второе поражение подряд. «Даллас», в свою очередь, одержал вторую победу в последних трёх матчах.

В слеующем матче «Оклахома» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Даллас» сыграет с «Шарлотт Хорнетс». Матчи пройдут 16 и 14 декабря соответственно.