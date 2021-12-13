«Даллас» потерял Луку Дончича из-за травмы

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич выбыл из строя из-за травмы левого голеностопа, сообщает инсайдер Марк Стайн на своей странице в «Твиттере».



Ожидается, что Дончич пропустит как минимум два матча. Он не вышел на площадку в последней игре регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (103:84). Также Лука не сыграет с «Шарлотт Хорнетс» во вторник. Решение по его участию в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» в четверг будет приниматься позднее.



Дончич подвернул голеностоп 15 ноября, после чего пропустил три матча. В минувшую пятницу в игре с «Индианой Пэйсерс» словенский баскетболист снова повредил сустав. В нынешнем сезоне НБА Дончич набирает 25,6 очка, 8,0 подбора и 8,5 передачи в среднем за игру.