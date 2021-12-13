Леброн Джеймс установил исторический рекорд НБА, превзойдя Коби Брайанта

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сегодня в матче с «Орландо» (106:94) набрал трипл-дабл из 30 очков, 11 подборов и 10 передач. Он стал самым возрастным игроком в истории лиги, которому удалось показать такую статистику в матче НБА (36 лет и 346 дней). Предыдущий рекорд принадлежал легендарному Коби Брайанту (36 лет и 99 дней).

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Ранее Леброн Джеймс покорил ещё одну знаковую отметку за карьеру в НБА. Лидер «Лейкерс» стал пятым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который сумел набрать 100 трипл-даблов за карьеру.



Больше трипл-даблов в НБА только у разыгрывающего «Лос-Анджелеса» Расселла Уэстбрука, легендарного баскетболиста Оскара Робертсона, знаменитого игрока «Лейкерс» Мэджика Джонсона и Джейсона Кидда, который сейчас возглавляет «Даллас Маверикс».