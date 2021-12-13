Пол Пирс рассказал, как началась его вражда с Леброном Джеймсом

Известный экс-баскетболист НБА, 10-кратный участник Матча всех звёзд, MVP финала НБА 2008 года Пол Пирс рассказал, как началась его вражда с нынешним лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Я рад, что социальных сетей тогда не было, потому что я плюнул в сторону их скамейки. Возможно, меня бы оштрафовали. Я не знаю, мы с Леброном ходили туда-сюда, со скамейки запасных что-то кричали. Я смотрел на них и говорил: «Вот поэтому вы и сидите в запасе». А после этого плюнул на них.



Я не уверен, задел ли я кого-нибудь, но плюнул в том направлении. А потом просто цепочка событий — вспыхнули эмоции. Следующее, что я помню, мы были в коридоре и чуть ли не готовились к драке. Вот так всё и началось», — приводит слова Пирса Fadeaway World.