Крис Пол: на моём банковском счёте был $ 151, когда я пришёл в НБА

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол рассказал, что до своего появления в лиге жил на пороге бедности.

«Когда я пришёл в НБА, то на моём банковском счёте был $ 151», — приводит слова Пола Fadeaway World.

36-летний Пол вошёл в число 11 действующих баскетболистов, которых включили в список 75 лучших за время существования НБА. За 17 сезонов в лиге Крис представлял пять разных клубов. Пол занимает 47-е место в истории НБА по набранным очкам за карьеру и пятое по количеству передач. В нынешнем сезоне достижение Пола может покорить форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

В нынешнем сезоне «Финикс Санз» возглавляет таблицу Западной конференции в НБА, имея в своём активе 21 победу и всего 4 поражения.