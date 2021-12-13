Дрэймонд Грин: уже пару лет проигрыш в матче так сильно меня не задевал

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал поражение своей команды в матче с «Филадельфией Сиксерз» (93:102).
«Уже пару лет проигрыш в матче так сильно меня не задевал… Это хорошо», — написал Грин в своём «твиттере».
После 26 игр нынешнего сезона «Голден Стэйт Уорриорз» занимает вторую строчку в Западной конференции НБА, имея в своём активе 21 победу и 5 поражений.
Ранее Грин поделился мнением о реализации трёхочковых бросков одноклубником Стефеном Карри. Грин отнёсся к достижениям Карри философски, отметив, что в любом случае рекорды будут улучшаться.
«Карри обойдёт Аллена по трёхочковым броскам. Но его рекорд тоже будет превзойдён, 100%. После того как он завершит карьеру, пройдёт пять-шесть лет, и его обойдут», — сказал тогда Грин.
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