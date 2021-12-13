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Майк Джеймс ответил критикам своего скандального поведения

Майк Джеймс ответил критикам своего скандального поведения
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Американский защитник «Монако» Майк Джеймс отреагировал на критику своего поведения.

«Американцы бросают всё, чем занимаются дома. Оставляют семьи и пытаются зарабатывать на жизнь, находясь в другой культурной среде. Всё дело в баскетболе и, даже если бы я жил в раю, я мог бы быть расстроен, — написал Майк Джеймс в своём «твиттере».

Напомним, после замены в матче Евролиги с «Миланом» Джеймс устроил новый скандальный инцидент с главным тренером команды Звезданом Митровичем. В какой-то момент один из ассистентов главного тренера «Монако» поднялся и отвёл Джеймса в сторону, чтобы не провоцировать конфликт.

Ранее во время матча 11-го тура Евролиги с «Анадолу Эфес» (77:98) между Джеймсом и Митровичем уже возникал конфликт. Майк покинул площадку в четвёртой четверти после перепалки с тренером и вернулся на последних секундах матча в неспортивной одежде.

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