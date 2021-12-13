«Лейкерс» заинтересованы в Бене Симмонсе. Расселл Уэстбрук может стать частью сделки

Сразу два клуба НБА — «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс» — проявляют интерес к возможному обмену разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса.



Как сообщает The Athletic, единственным вариантом для обмена Симмонса в «Лейкерс» является включение в сделку Расселла Уэстбрука, однако есть большие сомнения, что «озёрники» готовы отдать столь большой свой актив в обмен на Симмонса.



Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку.



Ранее сообщалось, что игрок испытывает серьёзные финансовые трудности и может резко изменить подход к «Сиксерс».