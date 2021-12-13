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«Монако» назначил нового главного тренера после увольнения Митровича

«Монако» назначил нового главного тренера после увольнения Митровича
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Сербский специалист Саша Обрадович станет новым главным тренером «Монако», сообщает Basket News. По информации источника, клуб и тренер уже достигли устного соглашения. В ближайшее время о назначении Обрадовича объявят официально.

Обрадович уже возглавлял «Монако» в сезоне-2019/2020. Последним местом работы специалиста была сербская «Црвена Звезда», из которой он был отправлен в отставку после 11 поражений в 16 матчах прошлого сезона Евролиги.

В настоящее время «Монако» занимает 14-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, имея в активе пять побед в 14 встречах, и идёт на второй строчке в чемпионате Франции, выиграв восемь встреч из 11.

«Монако» проиграл пять встреч в Евролиге подряд, а в минувшие выходные уступил «Страсбургу» в чемпионате Франции.

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